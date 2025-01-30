مكتب السيد السيستاني: غدًا الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك
2025-01-30 19:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك.
وقال المكتب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يومَ غدٍ الجمعة الموافق ( 31 / 1 / 2025م) هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك لعام 1446هـ".
أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك.
وقال المكتب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يومَ غدٍ الجمعة الموافق ( 31 / 1 / 2025م) هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك لعام 1446هـ".