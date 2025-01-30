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مكتب السيد السيستاني: غدًا الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك

مكتب السيد السيستاني: غدًا الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك
مكتب السيد السيستاني: غدًا الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك
2025-01-30 19:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك.
وقال المكتب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يومَ غدٍ الجمعة الموافق ( 31 / 1 / 2025م) هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك لعام 1446هـ".

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