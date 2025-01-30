2025-01-30 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك.وقال المكتب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يومَ غدٍ الجمعة الموافق ( 31 / 1 / 2025م) هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان المبارك لعام 1446هـ".