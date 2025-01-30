فؤاد حسين: السوداني وجه بدراسة إجراء زيارة لوزير الخارجية إلى سوريا

2025-01-30 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الخميس، إن هناكمخاوفاً من كيفية تعامل الإدارة الأميركية الجديدة مع المستجدات في المنطقة، فيما أكدحاجة العراق إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لتنظيم داعش.

وأضاف حسين في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية" تابعتها وكالةشفق نيوز، أن هناك مباحثات جارية مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في العراق وتطويرالعلاقات معها، مشدداً على أن الحكومة العراقية تسعى لضمان أن يكون القرار الأمني والعسكريبيدها وليس بيد الفصائل المسلحة، مؤكداً استمرار المفاوضات مع تلك الفصائل لتسليم أسلحتها.

وأشار إلى أن استقرار سوريا له تأثير مباشر على الأمن العراقي، محذراًمن وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية(قسد)، والذين قد يشكلون تهديداً أمنياً للعراق في حال إطلاق سراحهم، ما يستدعي تعزيزالتعاون الدولي لمحاربة التنظيم على الحدود المشتركة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيرهالتركي ركزت على الوضع في سوريا وتهديدات داعش، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع وزيرالخارجية السوري، رغم عدم وجود زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي.

كما كشف عن توجيه رئيس الوزراء العراقي لرئيس المخابرات بزيارة دمشق لتعزيزالتعاون الأمني، مع دراسة زيارة وزير الخارجية إلى سوريا ضمن خطوات جادة لتعزيز العلاقاتالثنائية.