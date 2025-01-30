بغداد.. إغلاق 4 معارض لبيع السيارات غير مرخصة (صور)

2025-01-30 19:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، إغلاق أربعة معارض لتجارةالسيارات ومخزن للمواد الغذائية مخالفين للضوابط والشروط المعمول بها بجانبي الكرخوالرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القطعات الامنيةفي الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا بالاشتراك مع مفارز لجان (رفعالتجاوزات، الرقابة الصحية) تمكنت من غلق اربعة معارض لبيع السيارات لا تمتلك موافقاتامنية وغير مرخصة".

وأضافت، "كما تم غلق مخزن للمواد الغذائية ومستلزمات التنظيف مخالفللشروط والضوابط الصحية ويعمل بدون موافقات اصولية وذلك ضمن منطقتي (خان ضاري، جميلة)بجانبي الكرخ والرصافة".