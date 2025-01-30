"اغتيال بالبث المباشر".. تفاصيل مقتل سلوان موميكا.. ماذا قالت الشرطة السويدية؟

2025-01-30 19:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة السويدية، أن رجلا أطلقالنار على العراقي سلوان موميكا في إحدى ضواحي ستوكهولم، وذلك قبل ساعات فقط منصدور حكم بحقه بعد محاكمة تتعلق بواقعة حرق المصحف.

وأكدت الشرطة مقتل رجل بالرصاص في سودرتالياالساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء، دون الإدلاء بتعليقات أخرى.

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن موميكا كان يظهرفي بث مباشر على تطبيق تيك توك في الوقت الذي أصيب فيه بالرصاص.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه رويترز رجال شرطةيلتقطون هاتفا وينهون بثا مباشرا بدا أنه من حساب موميكا على التطبيق.

وذاع صيت اللاجئ العراقي في السويد سلوانموميكا في عام 2023، الذي قتل الخميس، بعدما أحرق نسخا من القرآن مما أثار موجةاحتجاجات وإدانات في دول إسلامية عديدة حول العالم.

في يونيو من عام 2023، داس الرجل الذي يبلغ منالعمر 38 عاما على نسخة من القرآن قبل أن يدسّ فيه قطعا من لحم خنزير ويحرق بضعصفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

بعدها بفترة وجيزة نظّم تجمّعا جديدا، سمحت بهالشرطة السويدية، داس خلاله مصحفا ومزّق صفحات منه أمام سفارة العراق.

في أغسطس وجه الادعاء السويدي لموميكا ومتظاهرآخر هو سلوان نجم تهمة "التحريض ضد مجموعة عرقية" أربع مرات خلال صيف2023.

وبحسب البيان الاتهامي، فإن المتهمَين دنساالمصحف وأطلقا تصريحات مهينة للمسلمين، وجرت إحدى هذه الوقفات أمام مسجد فيستوكهولم.

وقبل ذلك ألغت وكالة الهجرة السويدية في نوفمبر2023 تصريح إقامته مشيرة إلى معلومات كاذبة في طلبه الأصلي، لكنه حصل على تصريحمؤقت إذ قالت الوكالة إن هناك "عائقا أمام تنفيذ" الترحيل إلى العراق.

وفي مارس 2024 غادر موميكا السويد ليطلب اللجوءفي النروج. وبعد عدة أسابيع رحّلته النروج إلى السويد.

وبالعودة للشرطة السويدية، فقد قالت في وقتلاحق إنها أوقفت خمسة أشخاص خلال الليل ووضعتهم النيابة العامة قيد التوقيف علىخلفية الحادث.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعدحادث إطلاق نار مساء الأربعاء في مبنى كان يقيم فيه موميكا في سودرتاليي بضاحيةستوكهولم.

وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت "رجلامصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى"، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيقفي جريمة القتل.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن موميكا كان على مواقعالتواصل الاجتماعي عند إطلاق النار عليه وأن جريمة قتله قد تكون صوّرت.

وذكرت صحيفة "أفتونبلات" أن المهاجمتمكن من دخول المبنى من السطح.

من هو موميكا؟

يتحدر موميكا من بلدة الحمدانية جنوب شرقيمدينة الموصل العراقية، وهو متزوج ولديه ابنتان لكنه منفصل عن زوجته نتيجة مشاكلعائلية.

في صفحته على فيسبوك كتب موميكا أنه تخرج منمعهد نينوى للسياحة والفندقة في عام 2005.

وقبل انتقاله إلى السويد عام 2018، تشير حساباتهعلى وسائل التواصل الاجتماعي الى محاولته الانخراط في العمل السياسي في العراق،بما في ذلك صلات له مع مجموعة مسيحية مسلحة أثناء القتال ضد تنظيم الدولةالإسلامية وإنشاء حزب سياسي سرياني غامض ومنافسات مع مجموعات مسيحية مسلحة مؤثرة،واعتقال لفترة قصيرة.

وبعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل وأجزاء أخرىمن العراق في عام 2014 انتمى موميكا لفصائل مسلحة وأحزاب عدة ومن ثم أسس حزبا.

تسببت فعلته بموجة غضب في دول عربية عدة فضلاعن صدور إدانات من دول غربية على الحادث الذي يقف خلفه المهاجر العراقي سلوانموميكا البالغ من العمر 37 عاما.

كما شارك في التظاهرات الواسعة ضد الفساد فيالعراق في نهاية 2019، الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي قمعتها السلطات بقسوةوقتل خلالها أكثر من 600 شخص.

في عدة مقاطع مصورة منشورة على صفحته في فيسبوكيظهر موميكا وهو رفقة مجموعة من المقاتلين ضمن ميليشيا "صقور السريان"وهم يتجولون في الحمدانية ومناطق أخرى.

وفي مقطع مصور آخر انتشر بشكل كبير مؤخرا، يظهرموميكا وهو يلقي كلمات أمام مجموعة من المسلحين ويعرف نفسه بأنه مسؤول كتائب عيسىابن مريم التابعة لكتائب الإمام علي" وهي ميليشيا شيعية موالية لإيران يتزعمهاشبل الزيدي.

بعد انتهاء عمليات تحرير الموصل أسس موميكاحزبا سياسيا أطلق عليه اسم "حزب الاتحاد السرياني" ودخل مع فصيله المسلحلقضاء الحمدانية، وفقا للشاعر والصحفي من مدينة الحمدانية جميل الجمل.