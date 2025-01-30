التربية: تنفيذ خطة لتوزيع 250 ألف رحلة مدرسية

2025-01-30 20:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، تنفيذ خطة لتوزيع 250 ألف رحلة في المدارس لمعالجة حالات الاكتظاظ وتحقيق الاكتفاء في المناطق الريفية والنائية.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توزيع أكثر من 250 ألف رحلة مدرسية خلال العام الدراسي الماضي ولدينا خطة مماثلة هذا العام توزعت على جميع المديريات العامة للتربية راعينا بها حالات الاكتظاظ في المدارس والمناطق الريفية والنائية".وأضاف متحدثا عن العام الدراسي، "أنهينا النصف الأول بنجاح وسارت الامتحانات بانسيابية عالية والآن لدينا مرحلة الامتحانات الخارجية، وكذلك تمت الاستعدادات للامتحانات النهائية بصورة مبكرة منذ إعلان مواعيدها وستستمر مع انطلاق الفصل الثاني وصولا إلى شهري أيار ومن بعده حزيران وهي الأشهر الخاصة بالامتحانات النهائية وصولًا إلى شهر تموز وبداية العطلة الصيفية".وتابع، أن "هذا الاتساق على مستوى التوقيت الزمني أعطى للوزارة استقرارًا وأعطى الملاكات التدريسية بشكل عام رؤية واضحة لتنظيم الامتحانات والاستحقاقات وبالتالي هذا العام من أفضل وأكثر الأعوام انضباطًا على مستوى الأداء والتوقيتات".