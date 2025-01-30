2025-01-30 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، عن تحطم طائرة مسيّرة مفخخة كانت موجهة الى مخيم للاجئين في سفح جبل كورك على حدود محافظة أربيل.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مخيما للاجئين الكرد الايرانيين على جبل كورك ضمن محافظة اربيل".

وأضاف البيان؛ أن الطائرة التي لم تفلح في ضرب هدفها وانفجرت دون أن تخلف أضرارا بشرية.



