المالية تؤكد التزامها باعتماد التحول الرقمي بالتعاملات

2025-01-30 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة المالية، يوم الخميس، علىأهمية الالتزام بتوصيات مجلس الوزراء لتطوير الأداء المالي والمصرفي، فضلا عنالتأكيد على الإسراع في اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تشكيلات الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ورد لوكالة شفقنيوز، إن "وزير المالية طيف سامي محمد، عقدت إجتماعاً دورياً لهيئة الرأي فيالوزارة، بحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين للدوائر والمصارف والهيئات والشركاتالتابعة لها".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تناول عدةمواضيع مهمة، من أبرزها، مراجعة توصيات اللجان السابقة وتقييم مدى التقدم في تنفيذتوصيات اللجان المشكلة من قبل هيئة الرأي في الجلسات السابقة، وتحديد نسب الإنجازوالمعوقات المحتملة".

وتابع "كما ناقش الاجتماع التعديلاتالمقترحة لتحسين أداء دوائر الوزارة وتكييفها مع متطلبات الإدارة المالية الحديثة،بما يتماشى مع التطورات في قطاع المال والأعمال، فضلا عن تأكيد الوزير على أهميةالالتزام بتوصيات مجلس الوزراء، ومواصلة الجهود لتوفير الإمكانيات اللازمة ضمنإطار البرنامج الحكومي لتطوير الأداء المالي والمصرفي".

وأكد الاجتماع، وفقا للبيان على "ضرورةالإسراع في إعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تشكيلات الوزارة، خاصة فيالقطاعات الاستراتيجية مثل المصارف، الكمارك، والضرائب، بهدف تحسين كفاءة العملوتقديم خدمات أفضل للمواطنين".