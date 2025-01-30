2025-01-30 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق زاخو فوزاً ثميناً على ضيفه النجف،بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت على ملعب زاخو، عند الساعة الخامسةمساءً، انتهى شوطها الأول، بتقدم زاخو بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 41 عن طريقالمحترف غوستافو هينريك، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهايةالمباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده إلى 32 نقطة بالمركزالثالث مؤقتاً، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 24 بالمركز التاسع .