أثار غضب عائلة المتوفي.. مخطط مروري يبرئ مرتكب حادث دهس مميت في العراق

2025-01-30 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء الخميس، تفاصيلحادث سير بين مركبة حمل ودراجة نارية، أدى إلى وفاة صاحب الدراجة، وأخلى قاضيالتحقيق سبيل سائق المركبة.

وقال مسؤول إعلام القيادة، العميد باسم المالكي، لوكالةشفق نيوز، إن "المخطط المروري لحادث التصادم بين مركبة حمل مع دراجة ناريةالذي أسفر عن وفاة سائق الدراجة، ومن خلال التحقيقات، تبين أن المتوفي هو المتسبببالحادث".

وأضاف المالكي، أن "قراراً قضائياً بالإفراج عن سائقالمركبة جرى بناء على المخطط، ومن دون أي تدخل خارجي، حيث تمت الإجراءات وفقالقوانين والتعليمات النافذة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ظهر ذوو المتوفي (سائقالدراجة) في مقطع فيديو، يناشدون الجهات المعنية بالتدخل لمعرفة أسباب الإفراج عنسائق المركبة الحمل.

وكان مصدر أمني، أفاد أمس الأربعاء، بمصرع سائق دراجةنارية نتيجة حادث سير مروع ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق، وذلك بعد أن اصدم بسيارةحمل نوع (كيا).