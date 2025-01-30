2025-01-30 20:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واع- عبد الرحمن حميدأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى لجعل العراق محط أنظار العالم في جميع المجالات، فيما بين أن العاصمة بغداد لم تكن يومًا مدينة منعزلة، بل كانت وما زالت صدرًا رحبًا لكل العرب.وقال المبرقع في كلمة له خلال فعاليات بغداد عاصمة الرياضة العربية وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نقف اليوم في بغداد أمام حدث استثنائي لنستلهم ذكريات بغداد الرائعة في استضافة فعاليات بغداد عاصمة الثقافة"، مبينًا، أن "بغداد مؤهلة لتكون منصة تجمع أشقاءها العرب".وأضاف، أن "العاصمة بغداد لم تكن يومًا مدينة منعزلة، بل كانت وما زالت صدرًا رحبًا يضم بين أعضائه كل الأشقاء العرب"، موضحًا، أن "استضافة بغداد لفعاليات بغداد عاصمة الثقافة ليس أمرًا غريبًا".وأكد، أن "قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمنح بغداد هذا الامتياز يعكس ثقتنا الكبيرة في قدرتها على نقل الفعاليات العربية"، موضحًا، أن "احتضان بغداد لهذا الحدث يؤكد أنها البيت العربي الأكبر الذي يوحد العرب".وأشار إلى، أن "انعقاد الدورة الـ48 من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب هو مؤشر لحالة التعافي والاستقرار التي يمر بها العراق، ويمثل فخرًا كبيرًا لنا، ويعلن انتهاء الفترة السوداء التي أسسها المجرمون".وأكد، أن "رئيس الوزراء قدّم لنا دعمًا كبيرًا؛ لأنه يعرف أن الرياضة والشباب سبب مهم في تعزيز مكانة العراق في المنطقة"، موضحًا، أن "رئيس الوزراء يريد أن يجعل العراق محط أنظار العالم في كل المجالات".