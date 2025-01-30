2025-01-30 20:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق زاخو، اليوم الخميس، فوزًا مهمًا وصعبًا في الوقت نفسه على ضيفه فريق النجف في المباراة التي جرت في ملعب زاخو بحضور 25 ألف متفرج، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري النجوم.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن زاخو نجح في الفوز على ضيفه النجف وسط حضور جماهيري غفير وبهدف دون رد، جاء بإمضاء المحترف جيستافو هنريك في الشوط الأول، ولم تنفع المحاولات العديدة لفريق النجف في إدراك التعادل بالشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز مهم لزاخو على النجف 1/0.وبهذا الفوز أصبح رصيد زاخو 32 نقطة وفي المركز الثالث مؤقتا.