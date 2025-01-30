2025-01-30 21:00:05 - المصدر: ايشان

بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، إلى دمشق الشهر الماضي، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدراسة زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى سوريا. حسين قال في تصريح نقلته وسائل إعلام عربية، إن “هناك مباحثات جارية مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في العراق وتطوير العلاقات معها”، مشدداً على أن “الحكومة العراقية تسعى لضمان أن […]

ظهرت المقالة بعد الشطري.. السوداني يوجه بدراسة زيارة وزير الخارجية إلى سوريا أولاً على ايشان.



