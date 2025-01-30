فوضى أثناء تسليم الرهائن في خان يونس
2025-01-30 21:00:06 - المصدر: راي اليوم
خان يونس (الاراضي الفلسطينية)-(أ ف ب) – واجه عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الخميس صعوبة في السيطرة على مئات الأشخاص الذين احتشدوا لمتابعة مجريات تسليم رهينتين إسرائيليين وخمس رهائن تايلانديين، في عملية سادتها فوضى عارمة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واندفعت حشود المتفرجين الذين حاول بعضهم التقاط الصور أثناء نقل الإسرائيلية أربيل يهود البالغة 29 عاما والإسرائيلي الألماني غادي موزيس (80 عاما) إلى سيارات الصليب الأحمر إلى جانب خمسة رهائن تايلانديين.
وفي صور تمّ بثها لمدة قصيرة قبل أن تطلب عائلة الرهينة المفرج عنها إيقافها، بدا مقاتلون ملثّمون يرتدون دروعا واقية ويحملون أسلحة آلية يحاولون بصعوبة إفساح الطريق ليهود للمرور وسط الحشد.… [+]