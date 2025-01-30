انتحار مراهقة داخل حضيرة حيوانات جنوبي العراق

2025-01-30 21:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتسجيل حوادث أمنيةعدة في محافظة ذي قار، بينها حالة انتحار لفتاة شرقي الناصرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ منالعمر 15 عاماً، أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل حضيرة حيوانات قرب مرقد(سيد يوشع)"، لافتاً إلى أن "دوافع الانتحار حالة نفسية تعاني منهاالفتاة".

وأضاف المصدر، أن "دراجة نارية نوع (ستوتة) انقلبتفي نهر الوفاء عند منطقة آل عمار بقضاء الشطرة، حيث أدى الحادث لمصرع شخص وإصابة آخربجروح بليغة، وتم نقل الجثة للطب العدلي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجاللازم".