عضو بمجلس نينوى يدعو لتنفيذ "قرار" بشأن رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة

2025-01-30 21:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا عضو مجلس نينوى، مروان الطائي، اليوم الخميس، المجلس إلى رفع كتاب رسمي لمحافظ نينوى لتنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا، ويؤكد أن قرار تعيين رؤساء الوحدات الإدارية المنتخبين من قبل المجلس سيحسن من واقع الخدمات ويحد من الفساد الإداري في المحافظة.

وأكد الطائي في تصريح لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا الخاص بتعيين رؤساء الوحدات الإدارية المنتخبين من قبل المجلس، باستثناء قضاء الموصل.

وفي التصريح، شدد الطائي على أهمية هذا القرار في تحسين سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن بعض مدراء النواحي والأقضية قد أخفقوا في أداء مهامهم، ويمتلكون ملفات فساد إداري ومالي.

وأوضح أن قرار تعيين رؤساء الوحدات الإدارية الجدد سيُسهم بشكل إيجابي في تحسين واقع الخدمات في المناطق التي تشهد تقصيراً كبيراً، مؤكداً أن قضاء سنجار يأتي في مقدمة الأقضية التي تحتاج إلى إدارة جديدة وفعّالة.

كما أشار الطائي؛ إلى أن قضاء الموصل لم يكن جزءاً من التصويت على تعيين القائممقام الجديد، والذي سيحال إلى التقاعد بعد انتهاء فترة خدمته.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ردت اليوم الخميس الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.

ويُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات “الإطار التنسيقي” بقيادة “نينوى المستقبل” في مجلس نينوى في بداية تسلم مجلس المحافظة لمهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. المعفيون كانوا قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.