2025-01-30 22:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 30 - 1 (كونا) -- أطلقت الأمم المتحدة والحكومة العراقية اليوم الخميس المرحلة الثانية من ما يسمى "خطة الامم المتحدة الواحدة" لتسهيل العودة الامنة والطوعية للمواطنين العراقيين من مخيمي (الهول) و(الروج) في شمال شرقي سوريا والعمل على اعادة تاهيلهم وادماجهم في المجتمع.وذكر مكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان ان الخطة اطلقت اليوم في حفل اقيم في مركز النهرين في بغداد بحضور الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة رئيس بعثة (يونامي) محمد الحسان وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية والمجتمع الدبلوماسي والشركاء الدوليين.ونقل البيان عن الحسان قوله إن التسهيلات التي قدمتها الحكومة العراقية لعودة مواطنيها من مخيمات شمال شرقي سوريا تعد سابقة عالمية ايجابية وقد حظيت بالاشادة من الامم المتحدة مضيفا "آن الأوان لإغلاق هذا الملف وطي صفحة تهديدات ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وحله وفق المعايير الدولية".ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي شكره لجميع الشركاء الحكوميين والدوليين على جهودهم الداعمة مشددا على اهمية تسريع عملية العودة واغلاق مخيم (الهول).واوضح البيان ان "خطة الامم المتحدة الواحدة" تعتمد على الجهود التي يبذلها العراق منذ عام 2021 لارجاع مواطنيه واعادة ادماجهم في المجتمع لا سيما النساء والاطفال الذين عاشوا في ظروف قاسية ومتقلبة في مخيم (الهول).وبين ان الاطفال يشكلون اكثر من 60 في المئة من العراقيين في المخيم فيما تقل اعمار 20 في المئة منهم عن خمس سنوات حيث حرم العديد منهم من ابسط الحقوق الاساسية بما في ذلك التعليم.ولفت البيان الى ان الحكومة العراقية سرعت عمليات العودة في ضوء التدهور المستمر للوضعين الانساني والامني في مخيم الهول وهو الامر الذي حظي باشادة الامم المتحدة.وسبق للعراق ان اعرب في اكثر من مناسبة عن مخاوفه من تفاقم الوضع الانساني والامني السيئ داخل معسكر الهول ودعا دول العالم الى اعادة مواطنيها من داخل المخيم واغلاقه لما يشكله من خطر مستمر على الامن في العراق. (النهاية) ع ح ه / م م ج