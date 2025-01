الإطار "غاضب" من بقاء القوات الأمريكية في العراق: قواعدهم مهددة بالاستهداف

2025-01-30 22:10:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى حذر النائب عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، من عودة قصف القواعد الامريكية في العراق، فيما ألزمت ذلك ببقاء قوات التحالف الدولي في البلاد. وقال الموسوي في حديث لـ(المدى): "من الواضح أن واشنطن ليس لديها نية بسحب قواتها من العراق، خصوصاً بعد عودة دونالد ترامب إلى تولي الحكم في الولايات […]

