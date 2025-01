2025-01-30 22:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام (محمد الضيف). وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأول من آب 2024 اغتيال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام (محمد الضيف) في غارة قبل أسبوعين من الاعلان في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ونفت حماس بوقتها استشهاده. و […]

