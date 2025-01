ترامب: لم ينج أحد من حادث اصطدام المروحية وطائرة الركاب قرب مطار ريغان

2025-01-30 22:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى بينما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل في موقع تحطم طائرة ركاب أميركية تقل 64 شخصا إثر اصطداها بمروحية عسكرية، في مياه نهر بوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان الوطني، في واشنطن، حسمت النتيجة. فقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، عدم وجود ناجين في حادث اصطدام الطائرتين، معلما تحويل العمل من الإنقاذ إلى […]

