2025-01-30 22:10:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: بيّنت عمليات رصد أن احتمال ارتطام كويكب مكتشَف حديثا بكوكب الأرض عام 2032 يبلغ 1.2 بالمئة، وفقا لبيان أصدرته الأربعاء وكالة الفضاء الأوروبية التي أكدت أنها ستسعى إلى تحسين توقعاتها. واكتُشف الكويكب “2024 واي آر 4” في ديسمبر الفائت باستخدام تلسكوب تنبيهي في تشيلي. وهذا الكويكب الذي يتراوح حجمه...

The post مراقبة كويكب يحتمل ارتطامه بالأرض.. وتحديد موعد الخطر appeared first on شبكة اخبار الناصرية.