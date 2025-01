2025-01-30 22:10:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:زار رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، سماحة الشيخ محمد مهدي الناصري، وذلك ضمن جولته في محافظة ذي قار، حيث تم التباحث حول مستجدات الأوضاع العامة في المحافظة.

