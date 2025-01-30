وزير النفط: 2025 سيشهد زيادة في معدلات إنتاج المشتقات النفطية

2025-01-30 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، حرص الوزارة على زيادة الطاقات الانتاجية في قطاع التصفية.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن وزير النفط قوله خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأول لهيأة الرأي في وزارة النفط للعام الجاري، ان: "هذا العام سيشهد زيادة معدلات انتاج المشتقات النفطية في عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة ومنها مشروع FCC في شركة مصافي الجنوب وهو مشروع نوعي مهم في قطاع التصفية".

وأشار البيان الى، انه "تم خلال الاجتماع مراجعة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات التي تصب في صالح تطوير قطاعات الغاز والتصفية والاستخراج والتوزيع".



