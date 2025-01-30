الشرطة يحسم ديربي بغداد بالفوز على الجوية

2025-01-30 22:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – إحسان المرسوميحسم نادي الشرطة، اليوم الخميس، ديربي بغداد بالفوز على الجوية بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هدفي الشرطة حملا توقيع اللاعب مهند علي في الدقائق (65 و85)، فيما أحرز هدف فريق الجوية الوحيد علاء عباس في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.وأضاف أنه بهذه النتيجة، رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 34 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 28 في المركز السابع.