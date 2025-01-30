رابع حالة انتحار منذ بداية العام.. منتسب أمني ينهي حياته في كركوك

2025-01-30 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في صحة محافظة كركوك،يوم الخميس، بانتحار رجل أربعيني، وهو منتسب في شرطة إقليم كوردستان، ليرفع عددحالات الانتحار بالمحافظة إلى أربعة خلال هذا العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دائرةالطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي، سجلت حالة انتحار لرجل من مواليد 1982، عبرإطلاق النار على نفسه".

وأضاف أن "الرجل يعمل منتسبا في شرطةإقليم كوردستان"، مبينا أن "أسباب الانتحار لم تحدد ما إذا كانت مشاكلعائلية أو غيرها".

وأكد أن "هذه الحادثة هي الرابعة خلالالعام الحالي، حيث تم تسجيل ثلاث حالات انتحار سابقة لرجلين وامرأة".