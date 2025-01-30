2025-01-30 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم العشرات من المواطنين الذيناشتروا عقارات في مجمع عين العراق السكني في نينوى، يوم الخميس، وقفة احتجاجيةللمطالبة بسحب يد شركة العروش الاستثمارية واستكمال إجراءات تسجيل عقاراتهم، فيما هددمحافظ نينوى بإلغاء المشروع ومنح الفرصة لمطورين آخرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في نينوى، إن، العشراتمن سكان مجمع عين العراق السكني، الواقع في بمدخل مدينة الموصل الجنوبي، نظموا وقفةاحتجاجية أمام المجمع للمطالبة بسحب يد شركة العروش التي استثمرت في المشروع،واستكمال إجراءات تسجيل دورهم السكنية التي تأخرت لفترة طويلة.

ونقل المراسل عن المشاركين في الوقفة، قولهم، أنهمحصلوا على منازلهم منذ أكثر من عامين، وكانت المنازل قد أنجزت بالفعل ولكنها مغلقةمن قبل الشركة المستثمرة.

وأضاف المراسل عن المشاركين، أن "المشروعكان يُعد بمثابة نقلة نوعية للمدينة المنكوبة، حيث كانوا يأملون أن يوفر لهم حياةأفضل في منطقة سكنية متميزة".

وطالبوا بحقهم "في السكن في دورنا، ولاشيء غير ذلك"، مبينين أن "المنازل تم إنجازها ولكن الشركة الأم تمتنع عنفتح حسابات لشركاء ومطورين المشروع، مما يعطل تسجيلها".

وأفاد المشاركون في الوقفة بأن "عددالمنازل في المجمع يصل إلى 246 منزلاً، وأنهم لا يزالون يواجهون صعوبة في تسجيلالعقارات بسبب عدم التزام شركة العروش بالاتفاقات التي تم التوصل إليها معالمطورين".

من جانبه، حضر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل،الوقفة الاحتجاجية، وهدد بـ"إلغاء الفرصة الاستثمارية الممنوحة لمشروع عينالعراق السكني، إذا لم تُستكمل الإجراءات اللازمة".

وأضاف الدخيل لوكالة شفق نيوز، أن "المشروعيعد من المشاريع المهمة في المحافظة، لكنه يعاني من التخبطات بسبب إدارة الشركةالمستثمرة، مما أدى إلى تأخير استكمال العمل، وأضر بمصالح المواطنين"، مشيراإلى أن "هناك خلافات مستمرة بين الشركة والمطورين، وهو ما يعوق فتح حساباتالعقارات".

وأكد الدخيل أنه "إذا استمر الوضع على ماهو عليه، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لتسريع الحلول، بما في ذلك منح المشروعللمطورين لانهم قادرين على إتمام الأعمال بشكل سريع وفعّال".