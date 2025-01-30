كلار.. تصادم 3 سيارات يسفر عن إصابة خمسة أشخاص

2025-01-30 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة كلار مساء اليوم الخميس حادث سير مروع أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، إثر تصادم ثلاث مركبات بالقرب من قلعة شيروانة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وأعلنت مديرية المرور في إدارة كرميان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن حادثاً مرورياً وقع مساء الخميس داخل مدينة كلار، قرب قلعة شيروانة، نتيجة تصادم ثلاث مركبات، وهي سيارة من نوع تويوتا أفالون وأخرى من طراز جيب واز وثالثة جيب شيروكي.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفى الطوارئ شهيد هه‌ژار في كلار لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر الطبية أن حالات المصابين تتراوح بين المتوسطة والمستقرة، بينما يتلقى الأطباء الفحوصات والعلاجات اللازمة لهم.

من جهتها، باشرت فرق المرور تحقيقاتها في الحادث، حيث يجري تحليل الملابسات المرورية والفنية لمعرفة العوامل التي أدت إلى التصادم وتحديد المسؤوليات.

و تزايدت الحوادث المرورية في إقليم كردستان خلال الفترة الأخيرة، مما يثير المخاوف بشأن السلامة على الطرق ويدعو إلى تعزيز إجراءات التوعية والرقابة المرورية للحد من المخاطر التي تهدد حياة السائقين والمشاة.

وتعاني الطرق في كلار ومناطق أخرى من إقليم كردستان من ارتفاع معدل الحوادث المرورية، بسبب عدة عوامل، منها السرعة الزائدة، عدم الالتزام بقوانين المرور، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية.

وتشير التقارير إلى أن الحوادث المرورية تسببت في زيادة عدد الإصابات والوفيات خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي ضرورة اتخاذ تدابير مشددة لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.