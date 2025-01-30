2025-01-30 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة روانگه إحدى مؤسساتالمجتمع المدني في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن زيارة القنصل الإيطالي لها،لمناقشة تمكين الشباب وقضايا اللاجئين.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"القنصل الإيطالي في أربيل توماسو سانسوني، زار مقر المؤسسة، وناقش فرص العملالمشترك فيما يتعلق بتمكين الشباب وقضايا اللاجئين وحماية البيئة ومواصلة تطويرالتعليم في إقليم كوردستان".

وأضافت أن "زيارة القنصل العام الإيطاليإلى مؤسسة روانگه هي خطوة جديدة نحو تنسيق أقوى للمشاريع والأنشطة من أجل مستقبلأفضل".

ومؤسسة روانگە تقدم نفسها كمنظمة لتوفير فرصعمل للشباب بشكل أساسي، ومؤخراً طرحت مشروع "فرص".