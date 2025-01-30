نيجيرفان بارزاني يعزي أمريكا بفاجعة تصادم الطائرتين

2025-01-30 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفانبارزاني، يوم الخميس، عن تعازيه للولايات المتحدة الأمريكية، بحادثة تحطم الطائرة.

وقال بارزاني في تغريدة على موقع"إكس"،: "أشعر بحزن عميق إزاء حادث تحطم الطائرة المأساوي فيواشنطن العاصمة".

وأضاف "أتقدم بخالص التعازي إلى أسروأحباء المتضررين من هذا الحادث المدمر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن يومالخميس، عدم وجود ناجين في حادث اصطدام الطائرتين، مشيرا لتحول العمل من الإنقاذإلى انتشال الجثث.

بينما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل في موقع تحطمطائرة ركاب أميركية تقل 64 شخصا إثر اصطدامها بمروحية عسكرية، في مياه نهربوتوماك، قرب مطار رونالد ريغان الوطني، في واشنطن، حسمت النتيجة.