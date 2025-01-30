2025-01-30 23:18:04 - المصدر: ايشان

كتب وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” المستقيل إيتمار بن غفير على “إكس”: “وصلنا الى قمة الاستسلام… لقد أطلقوا سراح الفلسطيني رشيد الرشق الذي حاول اغتيالي”. واتهم رشيد الرشق (25 عاما) بالتخطيط لاغتيال إيتمار بن غفير قبل أن يصبح وزيرا، في الحكومة الحالية، واعتقل في نيسان/ابريل 2022، وحكم بالسجن 13 عاما و10 أشهر. ويسكن رشيد البلدة […]

ظهرت المقالة بن غفير: إطلاق سراح المخطط لاغتيالي شهادة على استسلام “إسرائيل” أولاً على ايشان.



