رسميا.. نيمار يعود إلى سانتوس

2025-01-30 23:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي السابق، عودته لناديه الأم سانتوس، بعد موسم ونصف قضاها ضمن صفوف "الزعيم".وكان الهلال قد أعلن قبل أيام قليلة، فسخ عقد نيمار، بعد الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي يقضي بتنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته، بعد خروجه من حسابات المدرب جورجي جيسوس، فضلا عن رغبة اللاعب في المشاركة بصورة مستمرة، وهو ما سيتعارض مع رغبة الجهاز الفني، نظرا لعودة نيمار من الإصابة في وقت متأخر.ونشر نيمار، فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، أعلن من خلاله العودة إلى سانتوس، عن طريق بعض المقاطع السابقة لبدايته مع الفريق البرازيلي، قبل الاتجاه إلى الملاعب الأوروبية.وقال نيمار خلال الفيديو "أشعر وكأنتي أعود بالزمن للوراء، فأنا هنا مع عائلتي وأصدقائي، فهم ساعدوني في تحقيق عدة أشياء، ولا أستطيع تحمل الأمر حتى الغد".وأضاف "أصدقائي وعائلتي بالطبع يعرفون قراري، سأوقع عقدا مع سانتوس، وأود شكر جميع المشجعين حول العالم الذين دعموني خلال مسيرتي".وتابع "كنت أتمنى أن تتحقق هذه اللحظة منذ فترة طويلة، لقد مر 12 عاما على رحيلي من سانتوس، وشعوري نحو هذا النادي ومشجعيه لم يتغير أبدا".وأكمل "لقد قضيت وقتا رائعا في الرياض، لقد كنت سعيد، وسأحمل هذه الذكريات للأبد".