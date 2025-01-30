2025-01-30 23:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، عن مساعدة العراق لـ 8 دول في الإطاحة بشبكات دولية للاتجار بالمخدرات.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق، وبفضل خبراته المتراكمة ونجاحه في تفكيك عدة شبكات دولية للاتجار بالمخدرات خلال 2024 قدم معلومات مهمة لـ 8 دول، ما أسهم في تنفيذ عمليات نوعية واعتقال العشرات من المتورطين".

وأضاف، أن "العراق نجح في بناء قاعدة تعاون وتنسيق على مستوى الشرق الأوسط في ملف مكافحة المخدرات عبر تبادل المعلومات وكشف ممرات التهريب، التي تستغل بعض المناطق الجغرافية المعقدة أو تمر عبر شبكات فاسدة مقابل الأموال".

وأكد أن "التنسيق الوثيق مع دول المنطقة ساعد في تفكيك العديد من الشبكات التي كانت تنشط بين الدول العربية والإقليمية، مما عزز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".

وأعلنت وزارة الداخلية، في (29 كانون الأول 2024) عن تفكيك 626 شبكة مخدرات في العراق، وإصدار 147 حكماً بالإعدام بحق كبار تجار المخدرات خلال العام الماضي.