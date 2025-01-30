2025-01-30 23:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، الموافقة على إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" في العراق.

وقالت اللجنة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "نعلن نجاح الجهود في إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" التي عوقبت في وقت سابق بقطع خدمة الترابط البيني في خدمة الاتصال مع الشركات الأخرى، بسبب عدم تسديدها ما بذمتها من أموال مستحقة للحكومة العراقية والتي تُقدر بنحو 1.3 (مليار وثلاثمائة مليون دولار)، مشيدة بدور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أوعز بسرعة حسم الملف، ودعمه الدائم لتقارير عمل اللجنة".

وبحسب البيان، أوضح رئيس اللجنة زياد الجنابي "استمرارهم بملاحقة الفاسدين وسراق المال العام، والحرص على إيقاف الهدر بأموال الدولة، مثمناً في الوقت ذاته جميع الجهود التي أسهمت بحسم ملف القضية".

وفي العام 2023، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، 4 قرارات بحق شركة كورك للاتصالات.

وذكرت الهيئة في بيان حينها، أنه "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة".

وتابعت: انها تود إحاطة الرأي العام العراقي بالتالي:

أولاً- وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.

ثانياً- تهيب الهيئة بالمواطنين الكرام بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.

ثالثاً- تؤكد الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.

رابعاً- نعلن للرأي العام أن هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".



