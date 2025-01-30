كوردستان: القضاء العراقي أكد قانونية عقود الإقليم مع الشركات النفطية

2025-01-30 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية فيإقليم كوردستان، يوم الخميس، أن محكمة التمييز العراقية أصدرت قراراً يقضيبقانونية العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"محكمة الكرخ، وبعد عدة جلسات قضائية وإعادة النظر في الأحكام السابقة، قررتالتراجع عن قراراتها السابقة التي كانت تصب في صالح وزارة النفط العراقيةالفيدرالية ضد سياسة الإقليم النفطية".

وأضافت أن "وزارة النفط الاتحادية حاولتمجدداً الطعن في الأحكام لصالحها، إلا أن محكمة التمييز العراقية أصدرت قراراًنهائياً يقضي بالمصادقة على قرارات محكمة التمييز في الكرخ، وهو ما يعزز الوضعالقانوني للعقود النفطية التي ابرمها إقليم كوردستان مع الشركات العاملة في مجالالنفط والغاز".

وأكدت الوزارة أن هذا القرار، يؤكد صحةالإجراءات التي اتبعها في إبرام الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية".

و يأتي هذا القرار في سياق النزاع المستمر بينالحكومة العراقية وإقليم كوردستان بشأن إدارة الثروات النفطية، حيث يصر الإقليمعلى حقه في تنظيم قطاع النفط والغاز بشكل مستقل وفقاً للدستور العراقي، بينما تسعىبغداد إلى فرض سيطرتها الكاملة على هذا الملف.

و يعد ملف النفط والغاز أحد أكثر القضاياحساسية بين بغداد وأربيل، حيث شهدت السنوات الأخيرة تصعيداً قانونياً وسياسياً حولشرعية العقود التي ابرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية، وفي عام 2022، أصدرتالمحكمة الاتحادية العليا قراراً يعتبر قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غيردستوري، مما دفع الحكومة العراقية إلى محاولة فرض سيطرتها على القطاع.

ومع ذلك، استمر الإقليم في الدفاع عن موقفه،مستنداً إلى تفسيره للدستور العراقي الذي يمنحه صلاحيات واسعة في إدارة مواردهالطبيعية.