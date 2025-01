2025-01-31 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى في خطة جديدة تهدف للحد من ظاهرة "عمالة الأطفال"، وذلك بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الحقوقية بشأن اتساع الظاهرة التي يؤكد مختصون أن وراءها تزايد الفقر، وترك هؤلاء الأطفال التعليم، إذ تعسى وزارة العمل للحد من الظاهرة. ويحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً في "عمالة الأطفال"، بينما يشدّد قانون العمل على أهمية القضاء على كلّ […]

