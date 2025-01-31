وزير خارجية مصر يؤكد دعم مصر لسوريا ووحده وسلامة أراضيها

2025-01-31 01:00:04 - المصدر: كونا

القاهرة - 30 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الخميس دعم مصر لسوريا واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها داعيا الى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية.وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه معه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين بحث فيه الجانبان العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في المنطقة بخاصة في سوريا وقطاع غزة في ضوء اتفاق ايقاف إطلاق النار.وأضاف البيان أن عبدالعاطي شدد خلال الاتصال الهاتفي على إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا تضم كل أطياف ومكونات الشعب السوري لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار وإفساح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.وأوضح البيان أن عبدالعاطي أكد أيضا الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق وترحيبها بما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية - العراقية.وقال إن مصر عازمة على مواصلة متابعة برامج التعاون المشتركة مع العراق والارتقاء بها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.وبحسب البيان تبادل الوزيران الرؤى حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وبخاصة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار وكذلك المستجدات في سوريا.ويأتي الاتصال الهاتفي في وقت يقوم به رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة الى بغداد على رأس وفد وزاري كبير أجرى خلالها مباحثات مع نظيره العرافي محمد السوداني وشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. (النهاية) م م / م م ج