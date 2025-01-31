روما يسقط فرانكفورت ويتأهل لملحق اليوروباليج

2025-01-31 01:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق روما فوزا مثيرا على حساب ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بهدفين نظيفين، على ملعب الأوليمبيكو، في الجولة الأخيرة بالمرحلة المؤهلة لدور ال 16 بالدوري الأوروبي.سجل ثنائية الجيالوروسي كل من أنجلينو بالدقيقة 44، وإلدور شوموردوف بالدقيقة 69.بهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 12 نقطة وينهي المرحلة بالمركز الخامس عشر ويتأهل للملحق، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 16 بالمركز الخامس ويتأهل مباشرة لدور ال16.