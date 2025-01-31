2025-01-31 02:45:05 - المصدر: ايشان

هاجم رئيس كتلة السيادة النيابية والمرشح السابق لرئاسة مجلس النواب، سالم العيساوي، الحكم الشيعي، بعد ارتدائه قناع “الجولاني”، الذي مجّد استحواذه على السلطة في سوريا. وقال العيساوي في برنامج “نصف دائرة”، الذي يقدمه الزميل هاني عبد الصاحب وتابعته منصة “إيشان”: لن أصفق لمن جاء على ظهر الدبابة الأمريكية ومن دخل مع المحتل”. وأضاف، أن “الجولاني […]

ظهرت المقالة سالم العيساوي يرتدي قناع “الجولاني” ويهاجم الحكم الشيعي: “جاؤوا مع المحتل” أولاً على ايشان.



