ماكرون يؤكد لنيجيرفان بارزاني مواصلة دعم فرنسا للعراق والكيان الدستوري لكوردستان

2025-01-31 08:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد، والوضع في العراق وإقليم كوردستان، والتطورات في سوريا والشرق الأوسط.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان صباح اليوم الجمعة، إن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية العراقية لحل الخلافات بين أربيل وبغداد لما له من أهمية لاستقرار العراق.

هذا وقد عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن امتنان إقليم كوردستان للدعم والدور الصديق لفرنسا والرئيس ماكرون في مساعدة العراق وإقليم كوردستان خاصة في الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن الشعب الكوردي لن ينسى المؤازرة الفرنسية له أبداً.

من جانبه أكد الرئيس ماكرون استمرار دعم فرنسا للعراق والكيان الدستوري لإقليم كوردستان، مؤكدا أن فرنسا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع إقليم كوردستان، كما أشاد بجهود الرئيس نيجيرفان بارزاني من أجل الاستقرار، وحل الخلافات.

وفي نفس المكالمة الهاتفية، هنأ ماكرون نيجيرفان بارزاني على نجاح الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان، وسلط الضوء على الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، كما اتفق الجانبان على أهمية حماية حقوق المكونات في العراق وسوريا.

وأكد الجانبان ايضا على حمايتهما حقوق الكورد في سوريا، كما ناقشا العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان رئاسة الاقليم.