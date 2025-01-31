ترامب يحذر (بريكس) من التخلي عن الدولار ويهددها بالانتقام

2025-01-31 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديد دول "بريكس" بـ"الانتقام الاقتصادي" منها إذا حاولت التخلي عن الدولار في التجارة العالمية، وأكد أنه سيطالبها بعدم إصدار عملة موحدة.

وأشار ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال" اليوم الجمعة، إلى أن أي محاولة للابتعاد عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية ستؤدي إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 100٪.

واعتبر في منشوره أن "فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار، بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، انتهت".

وأضاف: "سنطلب التزاما من هذه الدول بأنها لن تخلق عملة جديدة موحدة ولا تدعم أي عملة أخرى لتحدي الدولار الأمريكي العظيم، وإذا رفضوا، فسوف يواجهون تعريفات جمركية بنسبة 100٪ ويجب أن يتوقعوا قول وداعا للاقتصاد الأمريكي الرائع".

وتابع: "لا توجد فرصة لاستبدال مجموعة البريكس بالدولار الأمريكي في التجارة الدولية، أو في أي مكان آخر، يجب على أي دولة تحاول أن تقول مرحبا بالتعريفات الجمركية ووداعا لأمريكا".

وتأسست مجموعة بريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي الأول من كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات أعضاء فيها.

وفي منتصف كانون الثاني الجاري، أعلنت الخارجية البرازيلية أن جمهورية نيجيريا الاتحادية أصبحت الدولة التاسعة التي تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة.

المصدر: وكالات