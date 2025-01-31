الأنواء الجوية: أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2025-01-31 09:40:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة واستقراراً في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً، ويكون أحيانا غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم، ثم يتحول الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت في السليمانية 15، ودهوك 17، واربيل وكركوك والانبار 18، وبغداد ونينوى وديالى وصلاح الدين 19، وواسط وميسان والديوانية والمثنى 20، وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وذي قار 21، والبصرة 22".وأضاف أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون غائماً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً، ويكون احيانا غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، أما المنطقتان الشمالية والجنوبية فيكون الطقس فيهما غائما جزئيا الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".