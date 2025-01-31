العراق على موعد مع أمطار وموجة شديدة البرودة وتساقط للثلوج في شباط

2025-01-31 09:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن تتعرض مناطق ومدن البلاد إلى تساقط للأمطار إضافة الى موجة شديدة البرودة يصاحبها تساقط الثلوج في اقليم كوردستان اعتبارا من شهر شباط المقبل.

وقال الجبار الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن الأجواء تستمر مستقرة وتميل إلى الدفئ من اليوم، فيما هناك مؤشرات شبه ثابتة بوجود منخفض ممطر يبدأ في الخامس من شباط اي منتصف الأسبوع المقبل يشمل تحديداً المدن الشمالية وصلاح الدين وديالى، فيما باقي الأماكن فرصتها ضئيلة.

وأضاف أن الجفاف يستمر في المدن الجنوبية والفرات الأوسط خلال الايام الـ10 المقبلة بسبب استمرار المرتفع الجوي وسط وجنوب البلاد، حيث من المتوقع أن يضعف قبل منتصف شباط ليسمح بنزول منخفض ممطر جنوباً ومناطق البلاد الأخرى.

وتابع الجابر الزيادي القول إن البلاد ستدخل موجة برد شديدة اعتبارا من السابع من شهر شباب المقبل، وقد تتسبب بتساقط الثلوج في إقليم كوردستان.