السيتي يحتفظ برودري في قائمته الأوروبية

2025-01-31 10:05:03 - المصدر: واع

متابعة-واعتلقى فريق مانشستر سيتي، مؤشرات إيجابية بشأن لاعبه الإسباني رودري، الذي يغيب بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.وكان يُعتقد في البداية أن رودري لن يتمكن من اللعب مجددًا هذا الموسم، ولكن الآن هناك مؤشرات إيجابية تفيد بأن اللاعب قد يعود قبل نهاية الموسم.ويرى العديد من المحللين، أن غياب رودري كان عاملاً أساسياً وراء تراجع أداء الفريق السماوي هذا الموسم.وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فقد أكد السيتي أنه سيحتفظ برودري، في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا، على الرغم من إصابته الخطيرة.وتم تسجيل رودري في القائمة خلال مرحلة المجموعات، وسيبقى في القائمة تحسبًا لتسارع تعافيه، حال تقدم الفريق إلى الأدوار النهائية من البطولة.ويمكن للسيتي، إجراء 3 تغييرات على قائمته قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، وقد تم تسجيل اللاعبين الجدد عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس.المصدر: كورة