بيكهام يكشف رغبة ميسي في العودة إلى برشلونة

2025-01-31 10:05:03 - المصدر: واع

متابعة-واعكشف أسطورة الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم "MLS"، عن الوجهة التالية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق.انضم ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي في عام 2023 قادماً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، ويرتبط مع النادي الأمريكي بعقد يمتد حتى عام 2025، قابل للتمديد لمدة 12 شهراً.وأكد المالك المشارك في نادي إنتر ميامي، خورخي ماس، في تصريحات سابقة أن إدارة الفريق تخطط للإبقاء على ميسي لحضور افتتاح كأس العالم 2026 إلى جانب افتتاح ملعب النادي الجديد.ومع ذلك، فإن ميسي البالغ من العمر 37 عاما، لم يخف يوماً رغبته في العودة إلى ناديه المفضل برشلونة، وهو ما أكده ديفيد بيكهام.وقال بيكهام، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا: "أود أن يعيش ميسي في ميامي عندما يعتزل، لكن ليو أخبرني بأنه يفكر فقط في العيش بالقرب من كامب نو (معقل برشلونة)".وأضاف: "لا يوجد لاعب يحب برشلونة بقدر ما يحبه ميسي، يمكنك رؤية شعار النادي على ساقه، وحتى على زجاجة المياه الخاصة به".وتأتي تصريحات بيكهام في الوقت الذي كشفت فيه الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري، صديقة عائلة ميسي، قبل أيام أن "البرغوث" قرر العودة لبرشلونة.وقالت لاتوري: "أخبرني ميسي بأنه عندما ينهي مسيرته في إنتر ميامي سيعود للعيش في برشلونة، "سألته (ألن تبقى في ميامي؟).. فقال (لا لا، مكاني هناك)".يذكر أن ميسي بدأ مسيرته الرائعة في سن الـ13 عندما انضم إلى أكاديمية برشلونة للشباب "لاماسيا"، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2004، ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ برشلونة باعتباره الهداف التاريخي له برصيد 672 هدفا.المصدر: روسيا اليوم