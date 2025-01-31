اتحاد الأدباء ينظم فعالية ثقافية عن عالم الاجتماع علي الوردي

2025-01-31 10:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- عدي العبادي

ضمن سلسلة فعالياته الثقافية الأسبوعية ضيّف الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الناقد ضياء خضير، للمناقشة عن عالم الاجتماع علي الوردي في محاضرة حملت عنوان "علي الوردي وأسطورة الأدب الرفيع" بحضور عدد من الأدباء والمهتمين بعلم الاجتماع والثقافة والأدب.

وأكد الناقد علي خضير، خلال الفعالية التي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوردي شأنه شأن طه حسين، فقد درس ابن خلدون، ولم يدرس موضوعاً آخر، وقد تكلل ذلك بتأليفه لكتاب (منطق ابن خلدون) وأنا كأديب لا أستطيع ان أدرسه كعالم اجتماع كما يدرسه المهتمون بهذا العلم، وإنما أدرسه كأديب لأنه كتب بلغة وسطى وسلسلة جاءت بالجديد وباحثة عن المعنى في مجملها".

وبيّن خضير أن "الوردي جوبه بهجوم عنيف بعد طباعة كتابه الموسوم (مهزلة العقل البشري) من قبل الأدباء آنَذاك لأن مؤلفات الأدباء في حينها كانت في نطاق محدود، وقد طلب منهم الوردي مناقشة كتابه وحتى التهجم عليه بشرط قراءته رغم أنه جاء بمشروع إصلاحي قريب منهم".

كما تطرق خضير لآراء الوردي في موسيقى وإيقاع الشعر العربي، ونتج ذلك من إعجابه الشديد بأبي حيان التوحيدي الذي استخدم السجع في معظم مؤلفاته، لتشهد الجلسة في ختامها مجموعة من المداخلات التي ناقشت الوردي أديباً ومثقفاً وعالماً في علم الاجتماع.