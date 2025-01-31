النوارس يواصلون التحليق بصدارة دوري النجوم وميمي على قمة الهدافين

2025-01-31 10:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمسكفريق الزوراء ‏بصدارة ترتيب فرق الدوري النجوم العراق بعد انتهاء الجولة الـ 17برصيد 35 نقطة.

ويلاحقهبالوصافة فريق الشرطة برصيد 34 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة،يليه فريق زاخو بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة، بعده دهوك بالمركز الخامس برصيد 31نقطة ، فأربيل بالمركز السادس برصيد 28 نقطة.

وبنفس رصيدأربيل جاء فريق القوة الجوية لكن جاء سابعاً بفارق المواجهات، وحل فريق القاسمبالمركز الثامن برصيد 25 نقطة، ثم النجف المركز التاسع برصيد 24 نقطة، و بنفس رصيدالنجف حل النفط بالمركز العاشر لكن بفارق المواجهات.

وجاء فريق نفطميسان بالمركز الـ 11 برصيد 23 نقطة، يليه فريق الكهرباء بالمركز الـ 12 يرصيد 21نقطة، وجمعت ثلاثة فرق 20 نقطة وبفارق المواجهات جاء الكرمة بالمركز الـ 13، ثمالميناء بالمركز الـ 14.

وحل نوروز فيالمركز الـ 15، ‏وجاء فريق نفط البصرة بالمركز الـ 16 برصيد 17 نقطة ، يليه الكرخبالمركز الـ 17 برصيد 16 نقطة ، ثم كربلاء بالمركز الـ 18 برصيد 15 نقطة، يليهالحدود بالمركز الـ 19 برصيد 10 نقاط، وأخيراً فريق ديالى بالمركز الـ 20 برصيد ستنقاط .

وتصدر مهاجمالشرطة مهند علي، ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق لكرةالقدم برصيد 13 هدفاً .