2025-01-31 10:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجهمنتخب شباب العراق نظيره الكوري الجنوبي ودياً، اليوم الجمعة، في ثاني مبارياتهبمعسكره التدريبي المقام في تايلاند .

وستقام مباراة بينالفريقين بتمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة بغداد، حيث تأتي المباراةالودية ضمن تحضيرات منتخب شباب العراق لنهائيات بطولة آسيا دون 20 عاماً التيستقام في الصين في الـ 12 من شباط المقبل.

وكان منتخبالشباب فاز على نظيره التايلاندي بهدف واحد من دون رد في المباراة الودية الأولىالتي أقيمت في العاصمة بانكوك ضمن تحضيرات المنتخب.

ويواصل منتخبالعراق للشباب تحت اشراف المدرب عماد محمد وكادره المساعد، تدريباته ضمن معسكرهالتدريبي المقام حالياً في العاصمة في التايلاندية بانكوك.