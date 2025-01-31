ضبط أجهزة ومستلزمات طبية معدة للتهريب في أم قصر جنوبي العراق

2025-01-31 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتهيئة المنافذ الحدودية، يوم الجمعة، ضبط حاوية بحجم 40 قدماً تحوي أجهزة ومستلزماتطبية غير مرخصة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال المتحدثباسم الهيئة علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التحري والبحث تم ضبطحاوية تحتوي (أجهزة ومستلزمات طبية مختلفة) مخبأة لم يتم التصريح عنها في المعاملةالجمركية المنجزة، معدة للتهريب".

وأضاف القيسي،أن "المواد المضبوطة تمت إحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لغرضعرضها على قاضي التحقيق المختص".

هذا وكشفت هيئةالمنافذ الحدودية العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، عن ضبط أكثر من 200 سيارة وآليةثقيلة تم إدخالها إلى أرصفة ميناء أم قصر ببياناتمزيفة، خلال يومين فقط.