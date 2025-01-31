النفط يصعد وسط ترقب لرسوم أميركية محتملة

2025-01-31 11:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آذار، التي تنتهي يوم الجمعة، 38 سنتاً إلى 77.25 دولاراً للبرميل، وبلغ عقد أبريل الأكثر نشاطاً 76.23 دولاراً للبرميل، بارتفاع 34 سنتاً.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً إلى 73.22 دولاراً للبرميل.

المصدر: العربية