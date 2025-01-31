2025-01-31 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

كشفت مصادر طبية، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، عن مصرع وإصابة نحو 20 مدنياً في حادث سير مروع على طريق الديوانية – النجف.

وقالت المصادر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "باصاً يستقله العشرات من المدنيين انحرف عن مساره، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في حصيلة أولية"، مشيرة إلى أن "فرق الإسعاف والأهالي هرعوا إلى موقع الحادث لانتشال الجثث والمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة".

وأضافت أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع، خاصة أن الحادث كان مأساوياً، وهناك العديد من المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات حالتهم حرجة للغاية".

وكانت مديرية المرور العامة العراقية، قد نشرت احصائيات مروعة عن حوادث السير، اذ بلغ عدد المتوفين بسبب حوادث الطرق لمنتصف عام 2024 ألف متوفٍ.

أمّا الحوادث المسجلة في عام 2023، فقد تسببت بوفاة 3019 ضحية مسجلةً نسبة انخفاض 0.1% مقارنة بالعام 2022.

فيما أعلن المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، عن إحصائية صادمة بنسبة تسجيل الحوادث المرورية في العرق، مشيراً إلى أن العراق حل في المرتبة 37 عالمياً بتسجيله 15 ألف حادث، بحسب رئيس المركز، فاضل الغراوي، بقوله إنه "تم تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024"، لافتا إلى أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى بنسبة (1.8%)"، مبينا، أن "عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري في حين شهد منتصف عام 2024 تسجيل 3 آلاف حادث مروري".