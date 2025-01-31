الكهرباء: خطة الاستعداد لفصل الصيف متسارعة وتعمل بنظام الـ 24 ساعة

2025-01-31 11:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميفصلت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، خطتها للاستعداد لفصل الصيف، فيما أشارت الى ان الخطة متسارعة وتعمل بنظام الـ 24 ساعة.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشرف ميدانيا على خطة وزارة الكهرباء للاستعداد لفصل الصيف"، لافتا الى أن "هناك اهتماما كبيرا من قبل رئيس الوزراء بهذا الملف من خلال توفير التخصيصات المالية ومنح الصلاحيات للوزارة من أجل انجاز الخطة بشكل متسارع استعداداً لفصل الصيف".وأضاف أنه "بالاضافة الى هذه الخطة المتسارعة هنالك خط استراتيجية والتي تتجسد بالمشاريع النوعية التي ستحقق قفزات بإنتاج الطاقة منها المشاريع الكبيرة والنوعية لزيادة محطات الإنتاج، الى جانب رسم خرائط فنية متكاملة لتطوير قطاع النقل وايضا تحديث قطاع التوزيع وشبكاته، وكذلك مشاريع اكمال الربط والدورات المركبة وايضا مشروعات الطاقة الشمسية وايضا تهيئة حقول الغاز الى جانب العمل على انشاء المحطات البخارية بطاقة (1500) ميغاواط"، مبينا أن "جميع تلك المشاريع تعد بمثابة خطط مرعية واستراتيجية لتدعيم وضع منظومة الكهرباء".وأشار موسى الى أن " الخطة المتسارعة التي تعمل بها وزارة الكهرباء تتكون على ثلاث مناوبات اي بمقدار عمل 24 ساعة وهي خطوة متسارعة لاكمال جاهزية المحطات لانتاج الطاقة، وان تكون الصيانات المبرمجة والدورية كاملة حتى تكون المحطات بأتم الجهوزية"، منوها بأن "الخطة شملت أيضا قطاع النقل واستعداد الخطوط ونصب المحطات ونصب محولات القدرة في المحطات التحويلية لتوسعة ادائها وتحقيق ساعات مرونة كافية لمناقلة الاحمال ما بين المحافظات وفق وسقوف زمنية والتي ستكون في الأول من أيار المقبل منجزة".وتابع أن "الخطة تضمنت أيضا تحويل الخطوط الناقلة الى دوائر مزدوجة لزيادة الطاقات المنقولة، وايضا قطاع التوزيع يشهد معالجة كبيرة للاختناق وخطة شاملة لتحديث وتدعيم اداء شبكات التوزيع واستحداث المغذيات ونصب المحطات وتغيير ساعات محولات شبكات التوزيع في الازقة والمناطق، بالإضافة الى الشروع بالحزمة الثانية من مشاريع التحول الذكي للسيطرة على الاحمال وتنظيم الاستهلاك"، مؤكدا أن "خطة الاستعداد لفصل الصيف تسير بشكل جيد ومتناسق ومتصاعد، مع التأكيد على ضرورة الاطمئنان بوجود الغاز والوقود الكافي لتشغيل المحطات حتى تحقق الخطة أهدافها في فصل الصيف المقبل".